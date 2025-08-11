تصاحب زمین کشاورزان ویتنامی توسط خانواده ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مقامات ویتنامی به تعدادی از کشاورزان این کشور اعلام کرده‌اند که به دنبال آغاز عملیات ساخت یک زمین گلف توسط خانواده ترامپ طی یک ماه آینده، باید زمین‌های کشاورزی خود را در ازای آذوقه برنج و مقداری پول واگذار کنند.

در یک مورد قرار شده به یک کشاورز که سال‌ها خرج زندگی و خانواده خود را از زمینش تأمین می‌کرده مقداری آذوقه برنج و ۳۲۰۰ دلار پول بدهند تا زمینش به پروژه زمین گلف ترامپ واگذار شود. وی می‌گوید از زمان اطلاع از این مسئله خیلی کم توانسته چشم روی هم بگذارید.

در ابتدا قرار بود خانواده ترامپ حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای خرید زمین از کشاورزان هزینه کنند اما گفته می‌شود شرکت‌های پیمانکار در تلاش هستند تا این رقم را کمتر کنند.

پروژه خانواده ترامپ قرار است در ۹۹۰ هکتار در استان هونگ ین ویتنام اجرا شود که تا پیش از این در این زمینه‌ها موز و برخی دیگر از محصولات کشاورزی کشت می شده است.

یک کشاورز ۵۰ ساله در این باره گفته که همه روستا نگران هستند چرا که زمین‌های ما را می‌گیرند و ما بیکار می‌شویم. رقمی هم که قرار شده به وی در ازای واگذاری زمینش بدهند حتی کفاف هزینه متوسط یک سال اجاره را هم در ویتنام نمی‌دهد.