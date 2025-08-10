معاون ترامپ: دیدار «پوتین- زلنسکی» پیش از مذاکرات آلاسکا سازنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه طی سخنانی در واکنش به دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا اعلام کرد: فکر نمی‌کنم برگزاری نشستی بین پوتین و زلنسکی (رؤسای جمهور روسیه و اوکراین) قبل از مذاکرات بین روسای جمهور روسیه و ایالات متحده سازنده باشد.

معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص گفت: ترامپ متقاعد شده است که جلسه آتی با پوتین در آلاسکا ارزش تلاش را دارد.

وی در ادامه اضافه کرد که ترامپ می‌خواهد ایالات متحده تأمین مالی درگیری‌ها در اوکراین را متوقف کند.

«جی دی ونس» افزود: آمریکایی‌ها از خرج کردن پول‌های مالیاتی خود برای این کار خسته شده‌اند.