به گزارش خبرنگار مهر، صد و هفتاد و پنجمین شماره فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «پدیدارشناسی معنویت» بر مبنای رویکرد هانری کربن منتشر شد.

هانری کربن با بازگرداندنِ نفس به «سرآغاز» و «ریشه اصیلِ» وقایع و موجودات، دیده باطن را به سوی بعد روحانی و معنوی آنها می‌گشاید؛ در افقی شهودی و تفرّد یافته، اما با استعانت از سنت‌های بی‌بدیل عرفانی و این سیاقی است برای «درعالم‌بودن» و دیگر، نفس را چندان تفاوتی نمی‌کند که با چه مواجه است؛ وقایع تاریخی‌، قدیسان عالَم‌، شعر یا تمثیلی عرفانی، مناسک دینی یا حتی ساحت ملکوتیِ خویش. جمعی از پژوهشگران حوزه کربن‌پژوهی با تأمل در آثار و افزون بر آن، به یاری شیوه و ویژگی‌های منحصربه‌فرد پدیدارشناسی هانری کربن که امکانات نوینی را به محقق این حوزه تقدیم می‌کند، مجموعه مقالات این ویژه‌نامه را عرضه کردند.

مجموعه مقالات ویژه‌نامه حاضر حاصل چهارمین پروژه کربن‌پژوهی پژوهشگران مجمع فلاسفه ایران است که طی یک سال و با حمایت این مجمع انجام گرفته است. عناوین مطالب این شماره عبارتند از: فیلسوفِ نفس‌اندیش / مریم زائری؛ پدیدارشناسی غیبت در اندیشه هانری کُربَن / علیرضا سمنانی؛ دراماتورژی خداپیدایی / هانری کربن، ترجمه میترا سرحدی؛ بسط تقابل ظاهر و باطن در اندیشه هانری کربن / مریم زائری امیرانی؛ عالم خیال به مثابه محل مواجهه خواننده با متن: مقایسه روش شناسی کربن و بلوم در معاصرسازی متون / فرهاد امینی؛ پیش‌درآمدی بر نی‌نامه؛ «امر شاعرانه» به‌مثابه ساحتِ آشکارگی «امر ایرانی» / علیرضا میرزایی؛ امر شگفتِ دیدار با فرشته (بررسی تجربه زیباشناختی زنده بیدار) / فریاد ناصری؛ رابطه عشق و رستاخیز فرد در آثار هانری کربن / زهرا خورگامی؛ درآمد بر دشواره ترجمه تمایز هستی‌شناختی هایدگر به فارسی / علیرضا سمنانی؛ میان هایدگر و امام غایب: تأملاتی درباره رویکردهای هانری کُربَن به اسلام عرفانی / نائل گرین، ترجمه علیرضا سمنانی و اشکان واجد؛ نگاهی تأویلی به مجلس شبیه «عباس بن علی (ع)» در پرتو آرا هانری کربن / آریو تهرانی.