۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

انتشار نماهنگ جدید اربعین با نوای مداح سلام فرمانده

انتشار نماهنگ جدید اربعین با نوای مداح سلام فرمانده

نماهنگ «زوار ابی سجاد» با نوای ابوذر روحی مداح سرشناس کشورمان به مناسبت اربعین حسینی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «زوار ابی سجاد» با نوای ابوذر روحی مداح سرشناس کشورمان به مناسبت اربعین حسینی منتشر شد. این نماهنگ از تولیدات مجموعه رسانه‌ای حریم است که شعر آن سروده امیر طلاجوران است.

متن شعر این اثر به شرح زیر است:

بزوار باعبدالله ماشاءلله
به بازار اباعبدالله طیب الله
به دیدار اباعبدالله ان‌شاءلله
والرزقنا مشایه
بمولاناحسین
اللهم بارک
لمولاناحسین
خدابرکت بده به چشمای بارونی
خدابرکت بده عجب دم محزونی
خدابرکت بده تو تک لیلای میلیون‌ها مجنونی
هله بیکم زوار ابی سجاد

به قربان اباعبدالله لشگر لشگر
به فرمان اباعبدالله دنیا محشر
مسلمان اباعبدالله فطرس زعفر
ایام الاربعین
بمولانا حسین
اللهم بارک
لمولانا حسین
خدابرکت بده به زائرای اربعین
خدابرکت بده به موکبای اربعین
خدابرکت بده به روز و شب‌های مشّایه اربعین
هله بیکم زوار ابی سجاد

فاطمه علی آبادی

