میراث یک هنرمند در «استانیسلاوسکی و گرامر بازیگری» 

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «استانیسلاوسکی و گرامر بازیگری»، میراث نظری و تجربی استانیسلاوسکی در نشر عنوان منتشر شد. این کتاب را اسماعیل غنیزاده به فارسی برگردانده است.
کتاب «استانیسلاوسکی و گرامر بازیگری» تحقیقی است که به جنبههای تازهتری از آموزههای علمی و عملی کنستانتین استانیسلاوسکی میپردازد. نویسنده با ذکر خاطرات و مستندات متعدد که بیشتر از منابع روسی اخذ شده توانسته است روایتی جذاب و نو از روش بازیگری مختص استانیسلاوسکی ارائه دهد.
اسرافیل اسرافیلاف، دکترای فلسفه زبانشناسی و مدرس دانشگاه دولتی فرهنگ و هنرهای زیبای آذربایجان است. او در کنار کارگردانی و نویسندگی برای تئاتر، دهها جلد کتاب پژوهشمحور در زمینهی تئاتر تألیف کرده است. مقالهها و یادداشتهای این کتاب براساس تئوریهای نظری رایج در دنیا و نیز تجربیات شخصی، حوزه ادبیات و هنرهای نمایشی دوران استانیسلاوسکی را مورد بررسی قرار داده است.
یکی از جنبههای مهم کتاب این است که به اقتضای موضوع، فصول جداگانهای به ویژگیهای خلاقانه تعدادی از کارگردانان، نمایشنامهنویسان، هنرمندان و بهویژه دانشجویانی که بهاصطلاح از زیر دست استانیسلاوسکی بیرون آمدهاند، اختصاص داده شده است. کنستانتین سرگئی استانیسلاوسکی بازیگر و مدیر تئاتر روس بود. گرچه دستاوردهای او به عنوان بازیگر و کارگردان بسیار زیاد و مطرح است اما مهمترین سهم او به خاطر پرتوی است که بر فنهای بازیگری افکنده است. متد اکتینگ که او خالق آن است بر اساس توجه به تمرین خوب به ضرورت نیاز سرشتها و ملیتهای مختلف تحول یافتهاست.
پیش از این کتاب «و تئاتر…» از همین نویسنده با ترجمه اسماعیل غنیزاده در نشر عنوان منتشر شده بود.
کتاب استانیسلاوسکی و گرامر بازیگری، در ۳۳۰ صفحه، قطع رقعی با جلد سخت و قیمت ۶۴۰ هزار تومان در نشر عنوان برای علاقمندان هنرهای نمایشی و علاقمندان تئاتر و سینما منتشر شده است.
