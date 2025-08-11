کشف ۱۸۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت سفید پوست در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، کارشناسان امنیت اقتصادی شهرستان دزفول، طرح جمع آوری ماینر استخراج ارز دیجیتال را به مدت یک هفته به مرحله اجرا در آوردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در معیت مأموران انتظامی شهرستان دزفول با اقدام اطلاعاتی دقیق از ۷ محل بازدید و در بازرسی از آنها تعداد ۱۸۲ دستگاه ماینر غیرمجاز که به تأیید پلیس امنیت اقتصادی رسید را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان، ارزش تجهیزات کشف شده را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این ارتباط ۷ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

سردار سفید پوست خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی فراجا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و در این زمینه همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش‌ها با پلیس ضروری است.