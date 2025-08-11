برنامه الزامات سرمایه گذاری در استان سمنان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی صمت استان سمنان از تلاش برای ارتقا زنجیره راهبردی تولید و تجارت در استان سمنان به عنوان برنامه راهبردی خبر داد.
وی با بیان اینکه در این برنامه تلاش شده تا تسهیل و ساده سازی فرآیندهای سرمایه گذاری در استان لحاظ شود، گفت: تأمین الزامات و بهبود امنیت سرمایه گذاری در زمره دیگر بخشهای این برنامه ریزی کلان است.
مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه این برنامهها در راستای برنامه هفتم پیشرفت و شعار سال و طرحهای نوآورانه خواهند بود، گفت: رفع موانع تولید و به کارگیری سرمایههای خرد و کلان مردم در امر تولید داخلی در زمره بخشهای این راهبرد مدون است.
احمدی همچنین بر نقش مؤثر تولید ملی در حل مشکلات اقتصادی در حوزههای تورم به عنوان دیگر راهبرد این برنامه تاکید کرد و گفت: اشتغال و ارزش پول ملی و تدوین برنامههای اجرایی و کارشناسی تحقق شعار سال و برنامه هفتم توسعه در این برنامه ریزی کلان استانی دیده شده است.
وی با بیان اینکه محوریت این برنامه در استان سمنان سرمایه گذاری برای تولید یا همان تحقق شعار سال است، ابراز کرد: در چهار بخش اصلی صنعت، معدن، تجارت و پشتیبانی برنامههای مدونی در استان سمنان نوشته شده است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان همچنین گفت: در تدوین این برنامه تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی و هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید و مشوقهای این حوزه نیز دیده شده است.
