به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی ظهر پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، اظهار داشت: سیاست‌های ناپایدار و دستور العمل های لحظه‌ای به عنوان معظل پیش رو تولید کنندگان است.

وی با تاکید بر اینکه قوانین اقتصادی کشور باید دارای ثبات باشد، ادامه داد: وجود تغییرات مکرر و تصمیم‌های پی در پی تولید کنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

مدیر کل صمت استان سمنان با تاکید بر اینکه امنیت سرمایه گذار در حوزه تولید باید برقرار شود، ابراز داشت: تخصیص ارز، تأمین سرمایه در گردش و رفع کمبود منابع بانکی از مواردی که کمیسیون امنیت اقتصادی برای رفع چالش فوق باید به آن ورود کند.

احمدی با اشاره به اینکه سرمایه گذار عمده استان بیشتر توسط بخش خصوصی انجام گرفته است، تصریح کرد: از جمله تقاضای مهم آنها برای سرمایه گذاری صنعتی و معدنی تأمین آب و انرژی است.

وی از کمبود ۲۰ هزار نیروی کار و آب در بخش صنعت خبر داد و افزود: تنها دو درصد آب در بخش صنعت هزینه می‌شود که قسم عمده آن نیز آب آشامیدنی کارگران است لذا برای صنعت می‌بایست این چالش نیز رفع شود.