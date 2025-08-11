به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حکم محمدعلی کی‌نژاد، رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اصغر ذبیح‌زاده، به‌عنوان مشاور و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی اصغر ذبیح زاده

با اعتماد به فضل الهی و نظر به شایستگی، تعهد دینی و تجارب ارزشمند شما در هیأت عالی جذب و با استناد به مصوبات ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت عالی جذب، به موجب این حکم جنابعالی را به‌عنوان مشاور اینجانب و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی منصوب می‌نمایم.



امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توانمندی‌های همکاران و نخبگان علمی کشور در پیشبرد هرچه بهتر مأموریت‌های هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موفق و موید باشید.