داریوش گلعلیزاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: فعالیت این معدن متوقف شده و ماشین‌آلات از محل خارج شده‌اند. همچنین از احداث حوضچه‌های تبخیری جلوگیری شده است.

وی افزود: موضوع مجوز این معدن در شورای معادن استان در حال بررسی است تا درباره ابطال یا ادامه فعالیت آن تصمیم‌گیری شود و تا زمان ارائه گزارش‌های لازم و تصمیم نهایی، معدن کماکان تعطیل خواهد ماند.

به گزارش مهر، بیستم مردادماه سال جاری فعالیت شرکت پتاس جرقویه در نزدیکی تالاب گاوخونی واقع در ۱۳ کیلومتری غرب این تالاب ارزشمند، به دلیل نبود مطالعات جامع زیست‌محیطی و هیدرولوژیکی و نامشخص بودن اثرات آن بر حیات تالاب متوقف شد.

این شرکت که صرفاً مجوز اکتشاف دریافت کرده بود، بدون مجوز بهره‌برداری اقدام به حفر کانال و احداث حوضچه برای استحصال پتاس کرده است. این شرکت با حفر کانال، آب‌های سطحی را جمع‌آوری و به حوضچه‌های تبخیری منتقل می‌کرد تا پتاس استحصال شود اما به دلیل نبود مطالعات هیدرولوژیکی و نگرانی از تأثیرات سو بر سفره‌های آب زیرزمینی و حیات تالاب گاوخونی، دستور توقف عملیات صادر شد.

این در حالی است که شرکت یاد شده حتی گزارش اولیه اکتشاف را به اداره صنعت، معدن و تجارت استان ارائه نکرده و موظف شده است مستندات و مطالعات کامل هیدرولوژی منطقه را تحویل دهد.