معرفی بیمه بدنه سانتافه؛ نکاتی برای خرید بهتر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قطعاً شما به عنوان مالک یک خودروی هیوندای سانتافه با این سوال روبهرو شدهاید که «آیا بیمه بدنه واقعاً به صرفه است؟» پاسخ این سؤال ساده نیست؛ بهویژه وقتی خودروی شما چند میلیارد تومان ارزش دارد، قطعاتش وارداتی است، و هر بار مراجعه به تعمیرگاه با فاکتوری چند دهمیلیونی همراه میشود. سانتافه از آن دسته خودروهایی است که ظاهر لوکس و امکانات رفاهیاش، هزینههای پنهانی با خود به همراه دارد؛ از ریسک سرقت و هزینه بالای قطعات، تا احتمال آسیب در پارکینگهای عمومی یا سفرهای جادهای. اینجا بیمه بدنه نه بهعنوان یک انتخاب، بلکه بهعنوان یک ابزار مدیریت ریسک عاقلانه مطرح میشود.
دلایل مهم خرید بیمه بدنه برای خودرو هیوندای سانتافه
از جمله دلایل مهم خرید بیمه بدنه برای این خودرو به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
ارزش بالا خودرو: سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ (نسل سوم) در ایران حدود ۳٫۷ میلیارد تومان قیمت دارد.
هزینه تعمیرات سنگین: تعمیر کلی موتور یا قطعات اصلی سانتافه بسیار هزینهبر است؛ برای مثال بازسازی کامل موتور آن حدود ۹۵–۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.
خطر سرقت و حوادث: سانتافه بهعنوان یک خودروی گرانقیمت و شاسیبلند در معرض سرقت کلی قرار دارد؛ خوشبختانه بیمه بدنه سرقت کلی خودرو را پوشش میدهد.
از این رو بررسی بیمه بدنه که پوشش عمده خسارات وارد به خودرو را بر عهده میگیرد، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
عوامل موثر بر قیمت بیمه بدنه
در اینجا به بررسی دلایل و عوامل موثر بر قیمت بیمه بدنه میپردازیم:
قیمت روز خودرو
سیاستهای شرکت بیمه
پوششهای بیمهنامه
سقف پوششها
سال ساخت خودرو
مدل خودرو
کارکرد خودرو
داخلی یا خارجی بودن خودرو
وضعیت سلامت خودرو
تعداد سیلندر خودرو
مقایسه قیمت بیمه بدنه سانتافه در سال ۱۴۰۴
حقبیمه سالانه پایه بیمه بدنه برای یک دستگاه سانتافه (مدل ۲۰۱۸) در سال ۱۴۰۴ در حدود ۹ تا ۹٫۵ میلیون تومان است. این رقم با توجه به شرکت بیمه و تخفیفات عدمخسارت ممکن است اندکی افزایش یا کاهش داشته باشد. شرکتهای بزرگ بیمه مانند از جمله شرکتهای زیر در این رنج قیمت بیمه بدنه میکنند. توجه کنید که (با توجه به توانگری مالی و خدمات پس از فروش هر شرکت تفاوت جزئی وجود دارد).
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
پوششهای بیمه بدنه ارائهشده توسط این شرکتها
پوششهای بیمه بدنه ارائه شده توسط شرکتهای گفته شده معمولاً شبیه هم هستند:
پوششهای اصلی: جبران خسارتهای ناشی از تصادف با اشیاء یا خودروهای دیگر، واژگونی خودرو، آتشسوزی، انفجار و صاعقه، سرقت کلی خودرو و همچنین هزینههای نجات یا انتقال خودرو پس از حادثه و خسارت به باتری و لاستیک.
پوششهای اختیاری: برخی شرکتها پوششهایی نظیر جبران افت قیمت روز خودرو، شکست شیشههای جلویی، سرقت لوازم و قطعات داخلی (مانند ضبط یا GPS)، بلایای طبیعی (زلزله، سیل و طوفان) و حتی رنگپریدگی ناشی از مواد شیمیایی را بهصورت الحاقی ارائه میکنند.
چرا بیمه بدنه برای سانتافه اهمیت دارد؟
به طور کلی، این خرید این بیمه اختیاری «اما ضروری» باعث حفاظت مؤثر از سرمایه مالک میشود و بار مالی حوادث ناشی از تصادف یا سوانح ناگهانی را کاهش میدهد.
به این ترتیب، علیرغم هزینه سالیانه حقبیمه، از دید اقتصادی و منطقی، بیمه بدنه برای خودرویی گرانبها و پرچالش مانند سانتافه اهمیت فراوان دارد. در نظر گرفتن پوششهای مناسب و مقایسه پیشنهادهای شرکتهای بیمه مختلف، گام نهایی برای انتخاب بهترین بیمه بدنه است.
