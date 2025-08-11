منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد مرز خسروی اظهار کرد: این مرز به دلیل آبوهوای معتدلتر، حداقل پنج درجه خنکتر از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه است و از نظر مسافت نیز نزدیکترین گذرگاه به شهرهای کاظمین، سامرا و کربلا محسوب میشود که این عوامل، استقبال گسترده زائران اربعین را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از آغاز آئین اربعین حسینی با آمادگی ۱۰۰ درصدی به زائران خدمترسانی کرده است، افزود: با برگزاری جلسات متعدد و برنامهریزی دقیق، دغدغههای احتمالی زائران پیشبینی و برطرف شده و مسیر دسترسی از مرکز کشور تا نقطه صفر مرزی خسروی، بهصورت آزادراه یا بزرگراه با کیفیت مطلوب و مناظر زیبا آماده تردد است.
حبیبی گفت: امسال بیش از ۲۵۰ کیلومتر از مسیر شرق تا غرب استان روکش آسفالت شد و بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطکشی و نصب علائم راهنمایی انجام گرفت که منجر به افزایش رضایتمندی و کاهش تصادفات جادهای شده است.
وی درباره ظرفیت پارکینگها نیز تصریح کرد: بیش از ۸۰ نقطه پارکینگی با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار خودرو در مرز خسروی ایجاد شده که با امنیت کامل خدمات میدهند و اکثر آنها فاصلهای بسیار کوتاه تا پایانه دارند. همچنین، همه پارکینگها شناسنامهدار و مجهز به بارکد الکترونیکی هستند تا زائران در بازگشت بهراحتی خودروی خود را بیابند.
استاندار کرمانشاه از تدوین «طرح جامع ترافیک اربعین» خبر داد و گفت: این طرح که مورد تأیید شورای ترافیک استان و ستاد اربعین است، بهعنوان الگو به سایر استانها ابلاغ شده و تاکنون حتی در شبی با ۱۰۵ هزار تردد، گره ترافیکی نداشتیم.
برپایی ۳۰۰ موکب مردمی در استان کرمانشاه
وی افزود: بیش از ۳۰۰ موکب مردمی، از شرقیترین نقطه استان تا مرز خسروی بهصورت شبانهروزی خدمات اقامت، پذیرایی و توزیع آب و چای ارائه میکنند که تعدادی از این مواکب توسط برادران اهل سنت اداره میشود. در آن سوی مرز نیز بیش از ۱۵۰ موکب عراقی، از منطقه منذریه تا نزدیکی کاظمین مشغول خدمترسانی هستند.
حبیبی به اهمیت حملونقل در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: با دیپلماسی فعال مرزی، نشستهای هماهنگی مستمر با طرف عراقی برگزار شده و امسال با توافقات انجامشده، کرایهها حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است تا مرز خسروی پایینترین نرخ کرایهها را داشته باشد.
تردد سریع و راحت از گیتهای مرز خسروی
وی همچنین از راهاندازی ۱۸۰ گیت در دو طرف مرز خبر داد که عبور زائران را در کمتر از ۵ ثانیه ممکن کرده و موجب رضایتمندی بالای آنان شده است.
به گفته استاندار کرمانشاه، این استان بزرگترین میزبان اربعین در کشور است و حدود ۶۰ درصد زائران از مسیرهای این استان راهی مرز خسروی یا مهران میشوند.
حبیبی در پایان، خدمت به زائران اربعین را نعمتی بزرگ دانست و از همکاری مسئولان استانی و حمایت ویژه وزارت کشور قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده، سطح خدمات و حضور زائران در مرز خسروی بیش از پیش افزایش یابد.
