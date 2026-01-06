به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر سه شنبه در نشست ستاد اربعین استان با اشاره به جایگاه ویژه این آئین معنوی اظهار کرد: اربعین برای کرمانشاه تنها یک رویداد تقویمی نیست بلکه فرصتی ارزشمند برای خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و خدمت در این مسیر، افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیران و خادمان این حوزه به‌شمار می‌رود که باید با ارتقای کیفیت خدمات، زمینه زیارتی آرام و آسان را برای زائران فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه سطح انتظارات زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: بررسی‌ها و بازخوردهای مردمی از اربعین سال قبل نشان می‌دهد شرایط مرز و پایانه خسروی نسبت به دوره‌های پیشین بهبود یافته، اما لازم است امسال نیز این خدمات تقویت شود تا رضایتمندی بیشتری ایجاد گردد.

استاندار کرمانشاه از استمرار برگزاری جلسات ستاد اربعین خبر داد و گفت: این نشست‌ها به‌صورت منظم هر دو تا سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود و با نزدیک شدن به ایام اربعین، هم در مرکز استان و هم در مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین با فاصله زمانی کوتاه‌تر ادامه خواهد یافت.

حبیبی با اشاره به بررسی امکان استفاده از مرز سومار برای تردد زائران اربعین تصریح کرد: باید ارزیابی دقیقی از وضعیت زیرساخت‌های این مرز انجام و نتیجه ظرف یک هفته به ستاد مرکزی اربعین اعلام شود تا در صورت مهیا بودن شرایط، سومار نیز به‌عنوان یکی از مرزهای رسمی اربعین تعیین شود.

وی همچنین بر ضرورت تعیین محل مشخص برای بازگشت زائران در شهر کربلا تأکید کرد و گفت: لازم است از هم‌اکنون با هماهنگی طرف عراقی و استانداری کربلا، یک ایستگاه ثابت برای بازگشت زائران مشخص و اطلاع‌رسانی شود تا از سردرگمی احتمالی جلوگیری گردد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش اربعین در توسعه زیرساخت‌های استان افزود: بسیاری از پروژه‌های مهم عمرانی استان در سایه برگزاری اربعین حسینی سرعت گرفته‌اند و در این میان، تکمیل قطعات نهم و دهم بزرگراه کربلا به‌عنوان اولویت اصلی مطرح است و اداره‌کل راه و شهرسازی استان موظف است این پروژه‌ها را حداکثر تا پیش از عید تکمیل کند.

وی احداث ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه سردخانه‌های مرزی، تکمیل طرح‌های آب و فاضلاب، تعیین تکلیف تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای تقاطع ورودی جاده برکت، تأمین ژنراتورهای برق، ایجاد سایبان در محدوده گمرک تا درمانگاه ثارالله و ساماندهی پارکینگ‌های خصوصی با رعایت استانداردها را از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار ستاد اربعین عنوان کرد.

حبیبی با تأکید بر لزوم فضاسازی فرهنگی مسیر کنگاور تا مرز خسروی گفت: این محور باید حال و هوای معنوی اربعین را به خود بگیرد و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باید گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم ارائه دهند.

وی در پایان با بیان اینکه حوزه فرهنگی قلب تپنده اربعین است، افزود: همه اقدامات اجرایی و عمرانی باید به تقویت جلوه‌های فرهنگی این رویداد بزرگ منجر شود و دستگاه‌های فرهنگی، رسانه ملی، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف‌اند با برنامه‌ریزی دقیق، برنامه‌های فاخر و اثرگذار را اجرا کنند.