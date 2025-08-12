به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین که به ریاست اسکندر مؤمنی وزیر کشور در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با بیان نقش ویژه این استان در میزبانی از زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: استان کرمانشاه بزرگ‌ترین میزبان اربعین در کشور است، چرا که حدود ۶۰ درصد زائران از مسیرهای این استان عبور کرده و به سمت مرزهای خسروی یا مهران رهسپار می‌شوند.

وی با ابراز افتخار از این میزبانی افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۰۰ هزار نفر از کشور خارج شده و بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز از همین مرز به کشور بازگشته‌اند.

حبیبی با اشاره به رشد آمار تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ادامه داد: روند حضور و عبور زائران همچنان پرشتاب است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد افزایش قابل توجه این ارقام باشیم.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات زیرساختی برای تسهیل در تردد زائران اشاره کرد و گفت: مسیر دسترسی از مرکز کشور تا نقطه صفر مرزی خسروی، به‌صورت آزادراه یا بزرگراه با کیفیت مطلوب و مناظری طبیعی و چشم‌نواز آماده استقبال از زائران است. امسال نیز بیش از ۲۵۰ کیلومتر از مسیرهای شرقی تا غربی استان روکش آسفالت شده و بیش از ۳۰۰ کیلومتر خط‌کشی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات زیرساختی علاوه بر افزایش رضایتمندی زائران، موجب کاهش چشمگیر تصادفات جاده‌ای در مسیرهای منتهی به مرز خسروی شده است.