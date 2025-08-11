به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ابتدا به ارائه آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً بیش از ۵۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شد که نشاندهنده حجم بالای فعالیتهای قضائی در استان است. از این تعداد، بیش از ۴۲۰ هزار پرونده مختومه شد و پروندههای باقیمانده همچنان در حال رسیدگی است.
وی همچنین با اشاره به پیادهسازی طرح دادگاههای صلح که به تازگی در سطح کشور آغاز شده است، افزود: این طرح موجب کاهش چشمگیر حجم پروندهها در شوراهای حل اختلاف شد و به ایجاد فضای بهتری برای رسیدگی به مسائل قضائی کمک کرد.
حل مشکلات کارگری و اقتصادی استان با ورود دادگستری
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه به مشکلات کارگری در برخی معادن استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، بحران حقوق کارگران در معادن آزادشهر و رامیان بود که به دلیل اختلافات شرکای این معادن ایجاد شده بود. اما با پیگیریهای مستقیم ما، این مشکل در یک جلسه چند ساعته حل و حقوق کارگران پرداخت شد.
آسیابی همچنین از پیگیریهای دستگاه قضائی در پروژههای بزرگ عمرانی و تجاری استان خبر داد و گفت: پروژه بازار موزه گرگان که به دلیل اختلافات میان شهرداری و سرمایهگذار آن متوقف شده بود، پس از ورود دستگاه قضائی مجدداً به جریان افتاد و اکنون پیشرفت خوبی دارد. این پروژه نه تنها مشکلات شهری را برطرف میکند، بلکه میتواند بیش از دو هزار و ۵۰۰ شغل جدید در استان ایجاد کند.
توسعه زیرساختهای اجتماعی و رسیدگی به مناطق کمبرخوردار
آسیابی در بخشی دیگر از سخنان خود به طرحهای اجتماعی دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای ما در سال گذشته، توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار استان بود. با راهاندازی میز خدمت در مساجد و مناطق مختلف، مشکلات و نیازهای مردم در این مناطق شناسایی شد و به سرعت اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شد.
وی افزود: در این راستا، مشکلاتی مانند احداث مدرسه در روستای زنگیان و فراهمسازی امکانات ورزشی در مناطق مختلف شهر گرگان از جمله پروژههای موفقی بودند که بهسرعت پیگیری و اجرایی شدند.
پاسخگویی به مشکلات حقوقی مردم و افزایش عدالت در سطح استان
آسیابی همچنین به پیگیری پروندههای مرتبط با اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در حوزه حقوق عامه، دادگستری استان در برابر تصرفات غیرقانونی اراضی و منابع طبیعی قاطعانه وارد عمل شده است. بهطور مثال، ۱۰۰ هکتار از اراضی جنگلی که به اشتباه به ارگانهای دولتی واگذار شده بود، پس از پیگیریهای مستمر، به منابع طبیعی بازگشت.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه افزود: در حوزه حقوق عامه، طرحهایی مانند ایجاد سامانههای آنلاین برای مشاورین املاک و جلوگیری از زمینخواری در استان نیز با جدیت پیگیری شده است و امیدواریم در سالهای آینده نیز شاهد نتایج مثبتتری باشیم.
نگاه ویژه دادگستری به ارتقای فضای رسانهای و اطلاعرسانی
آسیابی به اهمیت خبرنگاری و رسانهها در فرآیند اطلاعرسانی پرداخت و گفت: خبرنگاران همیشه در خط مقدم اطلاعرسانی و ایجاد آگاهی در جامعه قرار دارند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، خبرنگاری شغلی است که لحظات مهم را ثبت و ابدی میکند. ما همواره تلاش میکنیم تا در راستای شفافیت و ارائه اطلاعات بهموقع به رسانهها همکاری کنیم.
وی افزود: در همین راستا، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و تلاشگران عرصه رسانه در استان گلستان تبریک میگویم و از آنها درخواست دارم که همواره در جهت عدالت و شفافیت در جامعه تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان، با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه قضائی در سال گذشته، تأکید کرد که دادگستری استان همواره در جهت تحقق عدالت و حل مشکلات مردم فعالیت میکند.
وی همچنین از دستاوردهای این نهاد در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حقوق عمومی استان سخن گفت و از پیگیری مستمر برای رفع موانع و مشکلات موجود خبر داد.
