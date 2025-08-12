به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در زمینه توسعه عدالت آموزشی با بیان اینکه فرمانداران در پیشبرد نهضت مدرسهسازی باید مشارکت جدی داشته باشند اظهار کرد: کمیتهای ویژه برای نظارت بر اجرای نهضت مدرسهسازی در قزوین تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش زیربنای توسعه پایدار کشور است، گفت: ساخت ۱۴۶ مدرسه تا پایان سال هدفگذاری شده و تحقق آن نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، فرمانداریها و خیران است.
نوذری افزود: دولت چهاردهم با رویکرد محلهمحوری، تلاش دارد مدارس را به کانونهای فرهنگی و اجتماعی محلهها تبدیل کند. واگذاری کتابخانهها و مساجد مدارس به مدیریت محلهها، گامی در جهت تقویت پیوند مدرسه با جامعه محلی است.
وی خاطرنشان کرد: ساخت مدرسه تنها بخشی از مسیر است و باید به مسائل تربیتی، کیفیت آموزشی، بازماندگی از تحصیل و ارتقای معدل دانشآموزان نیز توجه شود. برنامهریزی دقیق برای حضور معلمان در مدارس و رفع کمبودها تا اول مهر از اولویتهای استان است.
استاندار قزوین همچنین از تدوین تفاهمنامهای مشترک میان استانداری، بخش صنعت و خیران خبر داد و بیان کرد: این تفاهم نامه در حضور رئیسجمهور امضا خواهد شد.
وی در پایان یادآور شد: این تفاهمنامه شامل ساخت ۴۰ مدرسه جدید است و نمادی از اراده مشترک بخشهای دولتی و خصوصی برای تقویت زیرساختهای آموزشی استان خواهد بود.
