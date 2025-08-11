  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

تردد روان از مرز خسروی؛ ثبت بیش از ۲ میلیون تردد در جاده‌های کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار قابل توجه جابجایی زائران در محورهای مواصلاتی استان، از مدیریت روان تردد در مرز خسروی خبر داد.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند تردد زائران اربعین حسینی طی روزهای اخیر در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن روان و بدون مشکل بوده و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز با هماهنگی کامل، عبور و مرور زائران را تسهیل کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار کل تردد وسایل نقلیه بین‌استانی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در محورهای برون‌شهری استان کرمانشاه تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده حجم بالای جابه‌جایی در این ایام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: روز سیزدهم ماه صفر با ثبت ۱۹۰ هزار و ۸۲۶ تردد، بیشترین حجم ورود و خروج وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده که بیانگر اوج بازگشت و عزیمت زائران در این روز بوده است.

به گفته خسروی، بر اساس داده‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان، از آغاز طرح تاکنون ۸۱۴ هزار و ۶۰۹ پلاک یکتا در محورهای استان رؤیت شده که این آمار، گویای حضور گسترده زائران و مسافران از نقاط مختلف کشور در مسیرهای منتهی به مرز خسروی است.

وی با تأکید بر نقش مهم رصد هوشمند جاده‌ها در مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشته و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، وضعیت جاده‌ها و ترافیک را پایش می‌کند تا سفر زائران با ایمنی و آرامش انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر، با تماس با شماره ۱۴۱ از آخرین وضعیت جاده‌ها، شرایط آب‌وهوایی و ترافیکی مطلع شوند تا با برنامه‌ریزی مناسب، سفری ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند.

