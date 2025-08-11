یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند تردد زائران اربعین حسینی طی روزهای اخیر در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن روان و بدون مشکل بوده و دستگاههای اجرایی مستقر در مرز با هماهنگی کامل، عبور و مرور زائران را تسهیل کردهاند.
وی با اشاره به آمار کل تردد وسایل نقلیه بیناستانی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در محورهای برونشهری استان کرمانشاه تردد داشتهاند که نشاندهنده حجم بالای جابهجایی در این ایام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: روز سیزدهم ماه صفر با ثبت ۱۹۰ هزار و ۸۲۶ تردد، بیشترین حجم ورود و خروج وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده که بیانگر اوج بازگشت و عزیمت زائران در این روز بوده است.
به گفته خسروی، بر اساس دادههای ثبتشده توسط سامانههای هوشمند و دوربینهای پلاکخوان، از آغاز طرح تاکنون ۸۱۴ هزار و ۶۰۹ پلاک یکتا در محورهای استان رؤیت شده که این آمار، گویای حضور گسترده زائران و مسافران از نقاط مختلف کشور در مسیرهای منتهی به مرز خسروی است.
وی با تأکید بر نقش مهم رصد هوشمند جادهها در مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان کرمانشاه به صورت شبانهروزی فعالیت داشته و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، وضعیت جادهها و ترافیک را پایش میکند تا سفر زائران با ایمنی و آرامش انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر، با تماس با شماره ۱۴۱ از آخرین وضعیت جادهها، شرایط آبوهوایی و ترافیکی مطلع شوند تا با برنامهریزی مناسب، سفری ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند.
