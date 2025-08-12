«جوانان انقلابی» معماران تمدن نوین اسلامی در مسیر اربعین

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جوانان در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: راهپیمایی اربعین، صرفاً یک حرکت عبادی یا اجتماعی نیست، بلکه نماد هم‌پیوندی ملت‌سازی و امت‌سازی در عصر غیبت است؛ رخدادی که وحدت شیعه و سنی، عرب و عجم، و همدلی اقوام و ملل را در بستر ولایت به منصه ظهور می‌رساند.

وی ادامه داد: در این میان، جوان مؤمن انقلابی نه یک مخاطب منفعل، بلکه یک کنشگر تمدنی است که با هویت دینی و بصیرت سیاسی، می‌تواند معمار آینده امت اسلامی باشد. حضور فعال و هدفمند نسل جوان در اربعین، فرصت طلایی برای پیوند هویت انقلابی با تجربه زیسته این حماسه الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اقدامات عملیاتی این اداره‌کل افزود: طراحی اردوهای معرفتی اربعین ویژه نوجوانان با محور تحلیل، تجربه و روایت؛ راه‌اندازی پویش "راوی اربعین" برای روایت‌گری نسل جوان؛ و تولید بازی‌ها و ابزارهای تربیتی متناسب با ذائقه نسل نو، بخشی از برنامه‌های ما برای بروز و رشد استعدادهای جوانان در این میدان است.

قنبری تصریح کرد: این برنامه‌ها با رویکردی شبکه‌ای و تمدنی اجرا می‌شود تا جوانان نه تنها به‌عنوان زائر، بلکه به‌عنوان حامل پیام اربعین و فعال در جبهه روایت‌گری و تبیین حضور یابند.

وی گفت: تمدن نوین اسلامی بدون نقش‌آفرینی جوانان مؤمن انقلابی در عرصه‌هایی چون اربعین شکل نخواهد گرفت. این نسل، سرمایه راهبردی ما برای عبور از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی و تحقق امت واحده است؛ نسلی که با اراده، ایمان و آگاهی، پرچم‌دار نهضت حسینی در قرن حاضر خواهد بود.