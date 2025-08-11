  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

آمادگی موکب‌های جوانان آبدان برای پذیرایی از زائران اربعین

بوشهر- امام جمعه آبدان گفت: راه اندازی مواکب در نجف اشرف و کربلای معلی توسط جوانان انقلابی آبدان نشانه‌ای از آمادگی برای پذیرایی از زائران اربعین است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه تقدیر از خادمان مواکب در بخش آبدان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: جوانان آبدانی به صورت خودجوش هرساله با برپایی مواکب هم در سطح بخش آبدان و هم در نجف اشرف و کربلای معلی عشق و ارادت خود را به ابا عبدالله الحسین (ع) نشان می‌دهند.

امام جمعه آبدان ضمن تشکر از خیران بیان داشت: بازدید ی از مواکب بخش آبدان در نجف اشرف و موکب قرآنی واقع در عمود ۷۰۸ در کربلای معلی داشتم الحمدالله حضور جوانان و نوجوانان انقلابی در جهت خدمت به زائران اربعین حسینی بی نظیر بود.

حجت الاسلام زارعی ضمن تشکر از خدمات دهی موکب روستاهای سرمستان، گشی، آبدان و جاشک در ایام ماه محرم و صفر خاطر نشان کرد: موکب شهدای گمنام آبدان تنها موکبی بود که در مسیر اصلی واقع شده و در ایام ماه صفر در خصوص اسکان. غذا و سایر نیازهای زائران ارائه می‌داد.

