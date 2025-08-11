به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه تقدیر از خادمان مواکب در بخش آبدان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی اظهار کرد: جوانان آبدانی به صورت خودجوش هرساله با برپایی مواکب هم در سطح بخش آبدان و هم در نجف اشرف و کربلای معلی عشق و ارادت خود را به ابا عبدالله الحسین (ع) نشان می‌دهند.

امام جمعه آبدان ضمن تشکر از خیران بیان داشت: بازدید ی از مواکب بخش آبدان در نجف اشرف و موکب قرآنی واقع در عمود ۷۰۸ در کربلای معلی داشتم الحمدالله حضور جوانان و نوجوانان انقلابی در جهت خدمت به زائران اربعین حسینی بی نظیر بود.

حجت الاسلام زارعی ضمن تشکر از خدمات دهی موکب روستاهای سرمستان، گشی، آبدان و جاشک در ایام ماه محرم و صفر خاطر نشان کرد: موکب شهدای گمنام آبدان تنها موکبی بود که در مسیر اصلی واقع شده و در ایام ماه صفر در خصوص اسکان. غذا و سایر نیازهای زائران ارائه می‌داد.