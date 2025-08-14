  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

اربعین حسینی طوفانی از عشق و همبستگی مردم بود

بوشهر- امام جمعه آبدان گفت: پیاده روی اربعین حسینی طوفانی از عشق و همبستگی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی ظهر پنجشنبه در حاشیه پیاده روی دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آبدان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: امروزه در غزه شاهد اتفاقات تلخی هستیم و گرسنگی در بین مردم غزه بیداد می‌کند و اربعین حسینی باید بر سر ظالمان فریاد بکشیم.

امام جمعه آبدان با اشاره به پیام اربعین خاطرنشان کرد: پیام اربعین پیام صلح و همبستگی است.

حجت الاسلام امین زارعی ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در پیاده روی اربعین بیان کرد: مردم مسلمان امروز نشان دادند که همواره در کنار مردم غزه هستند و بر سر ظالمان فریاد می‌زنند.

امام جمعه آبدان در ادامه افزود: پیاده روی اربعین طوفانی از عشق و همبستگی مردم بود و اربعین حسینی مقدمه برای ظهور امام زمان (عج) و نابودی ظلم و ظالم است.

در پایان با حضور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) مراسم قرائت زیارت اربعین در امامزاده سید بهزاد آبدان خوانده شد.

