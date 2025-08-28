  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

نماینده ایران در مسابقات جهانی دوومیدانی توکیو مشخص شد

محمدرضا طیبی با کسب سهمیه جهانی نماینده ایران در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان از ۲۲ تا ۳۰ شهریورماه به میزبانی توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها بیش از دو هزار ورزشکار از نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان در ۴۹ ماده مختلف طی ۹ روز به مصاف یکدیگر می‌روند.

سیستم کسب سهمیه این مسابقات بر پایه ترکیبی از استانداردهای ورودی و رتبه‌بندی جهانی فدراسیون دوومیدانی طراحی شده است. در همین چارچوب محمدرضا طیبی قهرمان پرتاب وزنه آسیا موفق شد با قرار گرفتن در رتبه ۳۰ رنکینگ جهانی سهمیه حضور در این رقابت‌های معتبر را به دست آورد.

با این موفقیت طیبی تنها نماینده ایران در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود.

ریحانه مبینی و علی امیریان نیز شانس این را داشتند که بتوانند از طریق رنکینگ سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست بیاورند ولی عدم حضور در مسابقات برون مرزی مانع از کسب سهمیه برای این دو ملی پوش شد.

کد خبر 6573119
فریبا جلیل خانی

