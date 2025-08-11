ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۸۷۰ زائر اربعین در مرز باشماق

بابک هدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت، ۷۸۹ نفر از زائران به بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخالاسلام مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین اورژانس پیشبیمارستانی به ۴۳ نفر خدمات امدادی ارائه کرد و ۳۸ نفر نیز به سایر بیمارستانهای استان منتقل شدند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان با اشاره به اقدامات بهداشتی کمیته، افزود: تیمهای سلامت با حضور مستمر در موکبها و مراکز تهیه و توزیع غذا، ۵۴۰ نمونهبرداری بهداشتی انجام دادند.
هدایی تصریح کرد: همچنین ۲۸۱ مورد تست PCR برای پیشگیری از بیماریهای واگیردار و ۱۷ مورد کشف و معدومسازی مواد خوراکی غیرمجاز انجام شد.
وی هدف از این اقدامات را حفظ سلامت و امنیت غذایی زائران حسینی و پشتیبانی بهداشتی از مسیر زیارت اربعین عنوان کرد.
