۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ۸۷۰ زائر اربعین در مرز باشماق

سنندج- دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان گفت: طی هفته گذشته به ۸۷۰ زائر اربعین حسینی در مرز باشماق خدمات درمانی، امدادی و بهداشتی ارائه شد.

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت، ۷۸۹ نفر از زائران به بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ‌الاسلام مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین اورژانس پیش‌بیمارستانی به ۴۳ نفر خدمات امدادی ارائه کرد و ۳۸ نفر نیز به سایر بیمارستان‌های استان منتقل شدند.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان با اشاره به اقدامات بهداشتی کمیته، افزود: تیم‌های سلامت با حضور مستمر در موکب‌ها و مراکز تهیه و توزیع غذا، ۵۴۰ نمونه‌برداری بهداشتی انجام دادند.

هدایی تصریح کرد: همچنین ۲۸۱ مورد تست PCR برای پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و ۱۷ مورد کشف و معدوم‌سازی مواد خوراکی غیرمجاز انجام شد.

وی هدف از این اقدامات را حفظ سلامت و امنیت غذایی زائران حسینی و پشتیبانی بهداشتی از مسیر زیارت اربعین عنوان کرد.

