تعداد مراکز درمان ناباروری قزوین باید به ۱۰ مرکز افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قزوین با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار زوج در قزوین با مشکل ناباروری مواجهاند، اظهار کرد: تنها سه مرکز درمانی فعال در این حوزه وجود دارد.
وی خواستار افزایش مراکز درمان ناباروری به دستکم ۱۰ مرکز شد و تأکید کرد: این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت خانواده و تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت باشد.
محمدبیگی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد مفاد قانون جوانی جمعیت به حوزه سلامت مادر و کودک اختصاص دارد و این قانون با ۷۳ ماده، بهطور مستقیم از والدگری و فرزندآوری حمایت میکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند نرخ باروری را افزایش داده و میزان مرگومیر مادران و نوزادان را کاهش دهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و درمانی کشور در حوزه ناباروری افزود: درمان ناباروری از پیچیدهترین شاخههای پزشکی است، اما ایران با برخورداری از دانش فنی و زیرساختهای مناسب، توان تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در منطقه را دارد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استان قزوین نیز با موقعیت ژئواستراتژیک خود میتواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.
محمدبیگی همچنین با انتقاد از تمرکز درمان ناباروری در استانهای تهران و گیلان گفت: بسیاری از زوجهای قزوینی ناچارند برای درمان به شهرهای دیگر سفر کنند. این موضوع نهتنها هزینهبر است، بلکه فشار روانی مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند. از اینرو، توسعه مراکز درمانی در قزوین باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به حمایتهای مالی صورتگرفته عنوان کرد: تا کنون بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان از سوی بنده و همکارم در مجلس برای توسعه زیرساختهای درمان ناباروری اختصاص یافته است. انتظار داریم استانداری قزوین نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شود و بهویژه در تکمیل مرکز جهاد دانشگاهی نقش فعالی ایفا کند.
محمدبیگی به موضوع سقط جنین پرداخت و اظهار داشت: ۸۵ درصد سقطهای غیرعمد در منازل رخ میدهد و تنها حدود ۱۰ درصد آن به مداخلات پزشکی مربوط میشود. بسته حفظ حیات جنین که اخیراً توسط وزیر بهداشت ابلاغ شده، باید با حمایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اجرایی شود.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروههای آموزشی با همکاری نهاد رهبری و دانشگاه علوم پزشکی را مطرح کرد و گفت: آموزش فقهی و فرهنگی در حوزه باروری باید بهصورت فراگیر در مراکز امور مساجد کشور دنبال شود. این آموزشها میتوانند نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کنند.
محمدبیگی به موضوع تأمین زمین برای خانوادههای جوان اشاره کرد و گفت: جنبش خوبی در زمینه واگذاری زمینهای جوانی جمعیت آغاز شده، اما بیش از ۲۴۰۰ خانواده همچنان در صف دریافت زمین هستند.
