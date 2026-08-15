https://mehrnews.com/x3cP86 ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6917579 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی خمین- در این ویدئو حضور حماسی مردم خمین در صد و شصت و هشتمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6917579 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و ششمین شب بیعت با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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