انتصابات سیاسی و حزبی در آموزش و پرورش مانع اصلاحات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی دوشنبه شب در شورای آموزش و پرورش قزوین با تأکید بر ضرورت اجرای کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: کمبود شدید نیروی انسانی در مناطق محروم، حضور گسترده دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس، ضعف در آموزش مهارت‌های کاربردی و ناهماهنگی در فرآیند گزینش معلمان در کنار افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان چالش‌های جدی آموزش و پرورش است.

محمدبیگی ضمن تقدیر از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، خواستار اختصاص بودجه ویژه برای مقابله با آسیب‌های روانی و اجتماعی در مدارس شد و افزود: افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و کاهش انگیزه در میان دانش‌آموزان زنگ خطری جدی است که نباید نادیده گرفته شود.

وی با انتقاد از برخی انتصابات سیاسی در آموزش و پرورش، تأکید کرد: مدیریت در این حوزه باید بر پایه تخصص، تعهد و شایسته‌سالاری باشد، نه وابستگی‌های جناحی و این نگاه سیاسی، مانعی در مسیر اصلاحات واقعی است.

نماینده مردم قزوین همچنین به مطالبات جامعه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: رسیدگی به مسائل معیشتی معلمان، از جمله درمان، مسکن، تسهیلات بانکی و اجرای دقیق رتبه‌بندی، از اولویت‌های جدی ماست.

وی با بیان اینکه ادامه راه این شهیدان در خدمت‌گزاری به مردم وظیفه همه ما است ادامه داد: سخنان اخیر مقام معظم رهبری نیز بر اتحاد دولت و مجلس تأکید داشت و این اصل باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

محمدبیگی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع ۳۵ مدرسه جدید تا مهرماه خبر داد و افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش همچنان عدم اجرای کامل سند تحول بنیادین است.

وی در پایان یادآور شد: اصلاح فرآیند جذب و گزینش معلمان، افزایش تعداد مشاوران تحصیلی، به‌روزرسانی محتوای درسی و رفع فرسودگی مدارس از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

