۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

۶۸ هکتار از اراضی کشاورزی کرج آزادسازی شد

کرج -مدیر جهاد کشاورزی کرج از آزاد سازی ۶۸ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که تغییر کاربری داده شده بود، خبرداد.

به گزارش خبرگزای مهر، سید محسن موسوی اظهار کرد: آزاد سازی این اراضی کشاورزی بر اساس الزامات قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با همکاری، همراهی دستگاه قضا و انتظامی شهرستان کرج صورت گرفته است.

وی بیان داشت: این ۶۸ هکتار از اراضی کشاورزی، در ۴۷ قطعه شامل سه مورد بنا به مساحت ۲۱۰ متر مربع و ۶ مورد استخر به مساحت ۱۸۰ مترمربع تفکیک شده بود.

موسوی گفت: همچنین در اراضی کشاورزی یاد شده دیوارکشی به مساحت پنج هزار و ۶۴۰ مترطول، محوطه سازی به مساحت چهار هزار مترمربع، انباشت مصالح به مساحت ۷۲۰ مترمربع متر مربع و ایجاد راه به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع رفع اثر شد.

وی یاد آور شد: در این اراضی ۱۰ مورد انشعاب برق و ۲ مورد انشعاب گاز غیرمجاز جمع آوری شد.

کد خبر 6557606

