تسهیلات ۷۴ میلیارد تومانی اشتغال برای جامعه هدف بهزیستی در ری

به گزارش خبرنگار مهر، داود خادم، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای چهار سیاست کلیدی سازمان بهزیستی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: سیاست‌های سالمندی، مناسب‌سازی معابر، اشتغال جامعه هدف و آموزش محله‌محور با جدیت در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

خادم در ادامه اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور در سال جاری چهار محور اصلی را به عنوان سیاست‌های راهبردی تعیین کرده که در استان تهران و به ویژه شهرستان ری با تمرکز ویژه دنبال می‌شود.

وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور گفت: هم‌اکنون ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۳۰ به ۳۰ درصد برسد، از این رو، آموزش‌های محله‌محور با استفاده از ظرفیت‌های محلی به منظور ارائه خدمات مؤثرتر به این قشر در دستور کار قرار گرفته است.

خادم مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی را یکی از دغدغه‌های مهم سازمان بهزیستی دانست و افزود: این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری بین‌بخشی است. با همکاری فرمانداری شهرستان ری، اقدامات مؤثری آغاز شده و بهزیستی به عنوان سازمانی مطالبه‌گر، پیگیر تحقق این مهم خواهد بود.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان ری با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در حوزه اشتغال گفت: با خروج اتباع غیرمجاز از کشور، فرصت مناسبی برای اشتغال جامعه هدف فراهم شده است که شامل افراد توان‌خواه، خانواده‌های آنان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته و فرزندان تحت پوشش بهزیستی می‌شود.

وی ادامه داد: مذاکراتی با واحدهای تولیدی و کارفرمایان صورت گرفته تا بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این واحدها از جامعه هدف تأمین شود. تاکنون حدود ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال جذب و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

خادم در پایان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص منابع جدید، امسال نیز بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف برداریم و بهزیستی ری با تمام توان در خدمت عزیزان تحت پوشش خواهد بود.