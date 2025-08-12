به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی شامگاه سه شنبه در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان استان سمنان در استانداری از اجرای مجموعهای از طرحهای تحولآفرین در حوزههای اشتغال، سلامت، آموزش، توانبخشی و حمایت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی افزود: طرحهایی که نویدبخش آیندهای روشن برای مددجویان، کودکان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار این استان خواهد بود اجرایی میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادهای نسل جوان گفت: در سال ۱۴۰۴، طرح ملی استعدادیابی کودکان و نوجوانان را در استان سمنان اجرا خواهیم کرد؛ این طرح نقش مهمی در هدایت مداخلات اشتغالزایی، مهارتآموزی و فرصتآفرینی برای آیندهسازان کشور دارد.
حسینی از برنامههای حمایتی گسترده برای مددجویان خبر داد و گفت: حداقل ۴۰۰ دانشآموز و دانشجو تحت پوشش کمکهزینههای تحصیلی قرار خواهند گرفت، ۴۰۰ فرصت شغلی جدید برای مددجویان در سال ۱۴۰۴ ایجاد خواهد شد و ۲۲۰ نفر از مددجویان و معلولین از تسهیلات مسکن بهرهمند خواهند شد
وی ادامه داد: یکی از طرحهای نوآورانه، ایجاد پنل خورشیدی سه مگاواتی برای اشتغال ۶۰۰ مددجوی سختاشتغال است و این افراد بدون نیاز به ضمانت بانکی، ماهانه پنج میلیون تومان درآمد خواهند داشت. این طرح ظرف دو تا سه ماه قابل بهرهبرداری است و میتواند برای هزار نفر ایجاد درآمد پایدار کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد در حوزه سلامت: غربالگری بینایی و شنوایی برای ۳۴ هزار کودک در سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد ؛ طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در ۹۵ درصد روستاهای استان اجرا شده و امسال ۳۰ درصد مناطق شهری نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی افزود: به زودی با تلاشهای صورت گرفته پشت نوبتیهای مستمری پایه و حق پرستاری ضایعه نخاعی به صفر خواهند رسید؛ تمام نیازمندان ویلچر در استان سمنان تأمین خواهند شد همچنین به تقویت پایگاههای اجتماعی در مناطق مرزی در کشور خواهیم پرداخت.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به نیاز شهرهای شاهرود و میامی، دو پایگاه اجتماعی جدید در این مناطق راهاندازی خواهد شد تا خلأ اورژانس اجتماعی را جبران کند.
حسینی در پایان، از پوشش کامل بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر استان سمنان خبر داد و خاطر نشان کرد: در سال جاری، هیچ زن سرپرست خانوار روستایی بدون بیمه اجتماعی رایگان نخواهد ماند. این گام بزرگی در مسیر عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان است.
