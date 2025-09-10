به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «okaz» عربستان، بازیهای کشورهای اسلامی قرار است از تاریخ ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان سعودی برگزار شد و بیش از ۳۰۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور در آن شرکت خواهند کرد.
نماد این دوره یک «فنجان قهوه عربی» است که نماد سخاوت و ارزشهای اصیل فرهنگی مردم عربستان سعودی است. دومین عکس منتشر شده از فینجال با دشداشه (لباس سفید بلند) و شماغ (چفیه قرمز و سفید) است که این لباس نمادی از پوشش سنتی مردان در عربستان سعودی به شمار میرود.
شهر ریاض ششمین دوره تاریخ بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است که تحت نظر فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی برگزار میشود و انتظار میرود بزرگترین و تأثیرگذارترین دوره از نظر تعداد کشورها، تنوع رشتهها، کیفیت سازماندهی و پوشش رسانهای باشد. شایان ذکر است که عربستان سعودی میزبان اولین دوره در سال ۲۰۰۵ بوده و مسابقات آن در چهار شهر مکه، مدینه، جده و طایف برگزار شده بود.
