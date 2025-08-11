زامیر: باید به نظامیانمان اجازه دهیم کمی استراحت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بر خستگی نیروها و بررسی هرچه بیشتر آمادگی ارتش برای عملیات در غزه اذعان کرد.

ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: ما باید از گذشته درس بگیریم و آمادگی خود برای ادامه جنگ را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: در ابتدای مرحله جدیدی از جنگ در غزه هستیم و بر اساس اهداف تعیین شده از بهترین روش‌ها و چهارچوب‌ها استفاده خواهیم کرد و همزمان باید شرایط اسرا را مد نظر قرار داده و تا حد ممکن به نحوی عمل کنیم که خطری زندگی آنان را تهدید نکرده و بتوانیم آنان را بازگردانیم.

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به خستگی نظامیان این رژیم گفت: ما باید به نظامیان خود اجازه دهیم کمی استراحت کنند تا توانایی ادامه عملیات در نوار غزه را داشته باشند.

گفتنی است که پیش از این نیز ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم اشغالگر پس از تصویب طرح نتانیاهو برای اشغال نوار غزه تصریح کرده بود: نیروهای ذخیره ارتش دچار خستگی مفرط شده‌اند و این مسئله پیامدهای ملموس و دشواری به‌دنبال خواهد داشت.

در ادامه اعترافات مقام‌های ارشد نظامی رژیم صهیونیستی به بحران عمیق در ارتش این رژیم، روزنامه عبری‌زبان «یسرائیل هیوم» به نقل از رئیس ستاد ارتش گزارش داده بود که کنترل بلندمدت بر غزه برای نیروهای اسرائیلی بسیار دشوار خواهد بود.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی پس از ۱۰ ساعت بحث و بررسی، سحرگاه جمعه طرح بنیامین نتانیاهو، برای اشغال نوار غزه را تصویب کرد.