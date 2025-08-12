  1. بین الملل
تعمیق اختلافات در ارتش رژیم صهیونیستی در سایه انتصابات جدید

انتصابات جدید در داخل ارتش صهیونیست به اختلافات میان وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دامن زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دلیل انتصابات غیر توافقی در ارتش رژیم صهیونیستی، اختلافات زیادی در میان سران امنیتی ارتش ایجاد شده است.

بنا بر اعلام این رسانه صهیونیستی ارتش با وجود مخالفت یسرائیل کاتس وزیر جنگ تل آویو، فهرستی از انتصابات برای دریافت درجه سرتیپی را منتشر کرده است.

این گزارش به نقل از نزدیکان کاتس می‌افزاید که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش در ارائه این لیست با وزیر جنگ اسرائیل هماهنگی نکرده است. آنها این اقدام را غیرقابل قبول و نامناسب توصیف کردند.

یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به این موضوع از اینکه «انتصاب افسران در ارتش بدون درز اطلاعات، درگیری و بدنامی انجام نمی‌شود» سخن گفت و کابینه نتانیاهو را «دیوانه» توصیف کرد.

