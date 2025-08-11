به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مدرسه علمیه تاریخی سعدیه ارسنجان گفت: تبدیل مدرسه تاریخی سعدیه به موزه ارسنجان، مشروط به انتقال مالکیت به وزارت میراث‌فرهنگی و فراهم‌شدن بستر قانونی لازم است.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ادامه داد: تأمین اعتبار مرمت، تجهیز و ایجاد مخزن امن برای این بنا، مستلزم تعیین مالکیت است.

وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آمادگی دارد بلافاصله پس از نهایی‌شدن وضعیت مالکیت، فرآیند مرمت و آماده‌سازی این بنای تاریخی را برای تبدیل به موزه ارسنجان آغاز کند.