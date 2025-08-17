به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ضیایی با اشاره به نقش مهم اقامتگاه‌های بوم‌گردی در رونق گردشگری و توزیع متوازن سفر، اعلام کرد: هر اقامتگاه بوم‌گردی در این استان یک جاذبه گردشگری منحصربه‌فرد محسوب می‌شود که با ارائه تجربه‌های اصیل و بومی، مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۳ اقامتگاه بوم‌گردی در استان فارس فعال است، ادامه داد: فارس از نظر تعداد و کیفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جایگاه مناسبی درکشور دارد و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری بوم‌محور است.

ضیایی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در این اقامتگاه‌ها، افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان مثبت و رو به رشد است. هدف ما ارتقای استانداردها و ایجاد تجربه‌ای ماندگار برای گردشگران است.

وی با اشاره به تغییر ذائقه گردشگران حرفه‌ای در سطح بین‌المللی، تصریح کرد: گردشگران امروزی به دنبال تجربه‌های متنوع، بومی و فرهنگی هستند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین نقش تشکل‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری را در توسعه و پایداری این حوزه مهم ارزیابی کرد و گفت: این تشکل‌ها بازوان اجرایی و فکری توانمند برای برنامه‌ریزی و پیشبرد اهداف حوزه گردشگری هستند و ایجاد جایگاه حقوقی برای آن‌ها موجب تقویت مطالبه‌گری و مشارکت مؤثر خواهد شد.

ضیایی در پایان با تأکید بر اهمیت بازاریابی و تبلیغات هدفمند در حوزه بوم‌گردی، تصریح کرد: تولید محتوای خلاقانه و معرفی ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی در فضای مجازی و رسانه‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سهم استان فارس از بازار گردشگری ایفا کند.