همکاری شیراز و عمان در توسعه گردشگری سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیثم السنانی، مستشار سیاسی و اقتصادی و مشاور سفیر عمان در جمهوری اسلامی ایران، با محسن ضیایی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس دیدار و درخصوص گسترش همکاری‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت، گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف با تأکید بر جایگاه ویژه شیراز به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در کشور، فرصت‌های موجود در حوزه سلامت و درمان را مورد بررسی قرار دادند.

محسن ضیایی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه پزشکی برخوردار است، گفت: بیمارستان‌های مدرن، تیم‌های پزشکی متخصص و خدمات درمانی با استانداردهای جهانی، موجب شده شیراز در سال‌های اخیر به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت ادامه داد: در این سامانه، گردشگران می‌توانند به اطلاعات کامل درباره بیمارستان‌های دارای مجوز، دفاتر خدمات سفر سلامت، و راهنمایان تورهای تخصصی دسترسی داشته باشند. این سامانه به صورت مستقیم پذیرای درخواست‌ها، ارائه خدمات و همچنین ثبت شکایات احتمالی گردشگران خواهد بود.

ضیایی تصریح کرد: رسیدگی به شکایات مرتبط با دفاتر خدمات سفر و مراکز درمانی از طریق سازوکار قانونی و نظارت‌های دقیق انجام می‌شود تا سلامت و رضایت گردشگران به‌طور کامل تأمین شود.

هیثم السنانی، مستشار سیاسی و اقتصادی و مشاور سفیر عمان در جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ابراز علاقه‌مندی به گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری سلامت، شیراز را شهری با پتانسیل بالا برای جذب گردشگران عمانی توصیف کرد و بر تقویت ارتباطات دو کشور در این حوزه تأکید نمود.

در پایان این دیدار، طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، معرفی توانمندی‌های درمانی شیراز به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و تسهیل حضور گردشگران سلامت از عمان تأکید کردند.