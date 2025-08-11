  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در روز چهارشنبه

تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در روز چهارشنبه

قزوین- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان قزوین در روز چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام کرد: براساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و در راستای کنترل ناترازی انرژی، همه ادارات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، بیمه‌ها و نهادهای عمومی استان قزوین در روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

این تصمیم با هدف کاهش بار مصرف انرژی اتخاذ شده است.

مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین لازم به ذکر است بانک‌های استان با یک‌سوم ظرفیت، خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

تأکید می‌شود همه سیستم‌های سرمایشی، روشنایی و تجهیزات برقی در ساختمان‌های اداری خاموش شده و نظارت لازم در خصوص رعایت مصرف بهینه انرژی توسط مدیران دستگاه‌ها صورت پذیرد.

کد خبر 6557786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها