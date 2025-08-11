ادارات البرز چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی گفت: با توجه به موج شدید گرما و افزایش دما در استان البرز، کارگروه ناترازی انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان البرز را در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه تصویب کرد.

وی با بیان اینکه تعطیلی شامل بانک‌ها نیز می‌شود ولیکن برخی شعب کشیک بانک‌ها فعال خواهند بود گفت: این تصمیم شامل مراکز امدادی، اورژانس و آتش‌نشانی نمی‌شود و این مراکز به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در شرایط ویژه جوی، از هم استانی‌های عزیز درخواست کرد تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زمینه استفاده عادلانه همگان از این نعمت خدادادی را فراهم آورند.

وی همچنین اعلام کرد: رسیدگی به تمام پرونده‌ها در واحدهای قضائی استان البرز طبق روال معمول انجام خواهد شد و این تعطیلی تأثیری بر روند امور قضائی نخواهد داشت.

به گفته وی این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده در پی افزایش مصرف ناشی از گرمای هوا صورت گرفته است.





