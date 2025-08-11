به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی عصر دوشنبه در نشست تخصصی کمیته علمی سی‌ودومین اجلاس سراسری اقامه نماز با اشاره به تحولات عصر انقلاب صنعتی چهارم و ظهور نسل دیجیتال اظهار کرد: نسل جدید، نسلی متفاوت با نیازهایی متفاوت است و ما باید با درک این تفاوت‌ها، مسائل دینی و آموزشی را با زبان و ابزارهای نوین به آنان منتقل کنیم.

وی تأکید کرد: روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین بهره گرفت تا ارتباط مؤثر و پایداری با نسل جوان برقرار شود.

سرپرست دانشگاه گیلان هدف اصلی این اجلاس را بررسی نقش فناوری‌های نوین در تقویت مفاهیم دینی و معنوی نسل جوان عنوان کرد و افزود: توسعه فرهنگ نماز با استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان و بازسازی شخصیت متعالی دینی آینده‌سازان از مهم‌ترین محورهای این اجلاس است.

وی همچنین گزارشی از روند دریافت آثار مرتبط با فراخوان اجلاس ارائه کرد و با اشاره به استقبال پژوهشگران، از تمدید مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریورماه خبر داد و از دانشگاهیان سراسر کشور خواست مشارکت گسترده‌تری در این رویداد فرهنگی و علمی داشته باشند.

در این جلسه رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور، رؤسا و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان و جمعی از صاحب‌نظران حوزه دین، آموزش و فناوری حضور داشتند.

در ادامه، سایر مسئولان و اعضای کمیته علمی نیز با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، نقش فناوری‌های نوین در ارتقا فرهنگ نماز، و چالش‌های تربیت دینی در عصر حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.