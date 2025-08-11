  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

ضرورت بازنگری در روش‌های تعلیم دینی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

ضرورت بازنگری در روش‌های تعلیم دینی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

رشت- سرپرست دانشگاه گیلان با تأکید بر تفاوت نسل جدید و ظهور نسل دیجیتال گفت: بازنگری در روش‌های تعلیم دینی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی عصر دوشنبه در نشست تخصصی کمیته علمی سی‌ودومین اجلاس سراسری اقامه نماز با اشاره به تحولات عصر انقلاب صنعتی چهارم و ظهور نسل دیجیتال اظهار کرد: نسل جدید، نسلی متفاوت با نیازهایی متفاوت است و ما باید با درک این تفاوت‌ها، مسائل دینی و آموزشی را با زبان و ابزارهای نوین به آنان منتقل کنیم.

وی تأکید کرد: روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و باید از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین بهره گرفت تا ارتباط مؤثر و پایداری با نسل جوان برقرار شود.

سرپرست دانشگاه گیلان هدف اصلی این اجلاس را بررسی نقش فناوری‌های نوین در تقویت مفاهیم دینی و معنوی نسل جوان عنوان کرد و افزود: توسعه فرهنگ نماز با استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان و بازسازی شخصیت متعالی دینی آینده‌سازان از مهم‌ترین محورهای این اجلاس است.

وی همچنین گزارشی از روند دریافت آثار مرتبط با فراخوان اجلاس ارائه کرد و با اشاره به استقبال پژوهشگران، از تمدید مهلت ارسال آثار تا ۳۱ شهریورماه خبر داد و از دانشگاهیان سراسر کشور خواست مشارکت گسترده‌تری در این رویداد فرهنگی و علمی داشته باشند.

در این جلسه رئیس ستاد اقامه نماز استان گیلان، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور، رؤسا و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان و جمعی از صاحب‌نظران حوزه دین، آموزش و فناوری حضور داشتند.

در ادامه، سایر مسئولان و اعضای کمیته علمی نیز با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، نقش فناوری‌های نوین در ارتقا فرهنگ نماز، و چالش‌های تربیت دینی در عصر حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

کد خبر 6557788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها