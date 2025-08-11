  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

زائران اربعین روزانه ۱۲۰ تماس با سامانه ۴۵۵۰۰ می گیرند

زائران اربعین روزانه ۱۲۰ تماس با سامانه ۴۵۵۰۰ می گیرند

تهران- مدیرکل بازرس استانداری تهران از پاسخگویی شبانه روزی کارشناسان این اداره کل به زائرین اربعین خبر داد و گفت: روزانه ۱۲۰ تماس با سامانه ۴۵۵۰۰ گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی با تأکید بر این نکته که بررسی و پیگیری مشکلات زائرین اربعین با موضوعاتی مثل: تأمین غذا، اسکان، بهداشت و درمان و حمل و نقل عزیزان زائر در استان تهران از کارکردهای سامانه تلفنی ۴۵۵۰۰ است، گفت: شهروندان استان تهران در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند از طریق تماس با این سامانه مشکلات و مسائل خود را با کارشناسان مطرح کنند.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران که بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: امکان تماس تلفنی با این سامانه برای آن دسته از زائرین عزیز ایرانی که در ایام اربعین عتبات عالیات مشرف شده‌اند وجود دارد و این عزیزان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۰۹۸۰۲۱۴۵۵۰۰ به طرح مشکلات و مسائل مربوط با موضوع اربعین بپردازند

رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان تهران در خاتمه گفت: به طور میانگین روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۴۵۵۰۰ برقرار می‌شود که بلافاصله توسط کارشناسان موضوع پیگیری و به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌شود.

کد خبر 6557790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها