زائران اربعین روزانه ۱۲۰ تماس با سامانه ۴۵۵۰۰ می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی با تأکید بر این نکته که بررسی و پیگیری مشکلات زائرین اربعین با موضوعاتی مثل: تأمین غذا، اسکان، بهداشت و درمان و حمل و نقل عزیزان زائر در استان تهران از کارکردهای سامانه تلفنی ۴۵۵۰۰ است، گفت: شهروندان استان تهران در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند از طریق تماس با این سامانه مشکلات و مسائل خود را با کارشناسان مطرح کنند.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران که بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: امکان تماس تلفنی با این سامانه برای آن دسته از زائرین عزیز ایرانی که در ایام اربعین عتبات عالیات مشرف شده‌اند وجود دارد و این عزیزان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۰۹۸۰۲۱۴۵۵۰۰ به طرح مشکلات و مسائل مربوط با موضوع اربعین بپردازند

رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین استان تهران در خاتمه گفت: به طور میانگین روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۴۵۵۰۰ برقرار می‌شود که بلافاصله توسط کارشناسان موضوع پیگیری و به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌شود.