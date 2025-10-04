به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بسیاری از استان‌های کشور روز پنج‌شنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند و تنها موضوع استان تهران باقی مانده است.

وی افزود: شهر تهران نیز از چند سال گذشته در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها تصمیماتی داشته و اکنون بررسی کارشناسی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران تصریح کرد: امیدواریم نتیجه این بررسی‌ها منجر به تصمیمی شود که در راستای تسهیل امور مردم و پاسخ به مطالبه عمومی باشد.

شرفی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است و ان‌شاءالله در هفته‌های آینده تصمیم نهایی اتخاذ و اعلام خواهد شد تا شاهد اجرای تسهیلات مناسب برای شهروندان تهرانی باشیم.