به گزارش خبرنگار مهر، هادی شرفی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بسیاری از استانهای کشور روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کردهاند و تنها موضوع استان تهران باقی مانده است.
وی افزود: شهر تهران نیز از چند سال گذشته در خصوص تعطیلی پنجشنبهها تصمیماتی داشته و اکنون بررسی کارشناسی این موضوع در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل بازرسی استانداری تهران تصریح کرد: امیدواریم نتیجه این بررسیها منجر به تصمیمی شود که در راستای تسهیل امور مردم و پاسخ به مطالبه عمومی باشد.
شرفی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است و انشاءالله در هفتههای آینده تصمیم نهایی اتخاذ و اعلام خواهد شد تا شاهد اجرای تسهیلات مناسب برای شهروندان تهرانی باشیم.
