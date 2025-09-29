  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

مدیرکل بازرسی استانداری تهران: ۳ مدیر کم کار اخطار گرفتند

تهران- مدیرکل بازرسی استانداری تهران از تذکر به سه مدیر کم کار در این استان به دلیل ترک فعل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شرفی با بیان این نکته که تمامی مدیران استان محسوس و نامحسوس توسط اداره کل بازرسی استانداری تهران رصد می شوند، تأکید کرد: برخی بازرسی ها از ادارات نیز به فراخور تماس ها و شکایات دریافتی از شهروندان استان تهران با سامانه سامد (تلفن ۱۱۱) صورت می گیرد که این بازرسی ها البته به صورت سرزده ونامحسوس صورت می گیرد.

شرفی خاطرنشان کرد: بی تردید خط قرمز ما در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان رعایت قانون، تکریم ارباب رجوع و رضایت شهروندان و مبارزه با فساد است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار تهران یادآور شد: در بازه زمانی دی ماه سال گذشته تاکنون و همزمان با سفرهای شهرستانی استاندار به شهرستان های استان این اداره کل با استقرار ۱۶ میز خدمت با حضور مدیران استانی و شهرستانی به بررسی مسائل و مشکلات بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان استان پرداختند.

شرفی ادامه داد: عمده درخواست های شهروندان معطوف به دریافت تسهیلات بانکی و مساعدت های ملی بوده است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد ۳۰ هزار تماس تلفنی در سامانه سامد (تلفن ۱۱۱) توسط شهروندان استان تهران ثبت و ضبط شده و توسط کارشناسان سامد پیگیری و به نتیجه رسیده است.

