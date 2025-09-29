مدیرکل بازرسی استانداری تهران: ۳ مدیر کم کار اخطار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شرفی با بیان این نکته که تمامی مدیران استان محسوس و نامحسوس توسط اداره کل بازرسی استانداری تهران رصد می شوند، تأکید کرد: برخی بازرسی ها از ادارات نیز به فراخور تماس ها و شکایات دریافتی از شهروندان استان تهران با سامانه سامد (تلفن ۱۱۱) صورت می گیرد که این بازرسی ها البته به صورت سرزده ونامحسوس صورت می گیرد.

شرفی خاطرنشان کرد: بی تردید خط قرمز ما در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان رعایت قانون، تکریم ارباب رجوع و رضایت شهروندان و مبارزه با فساد است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین با اشاره به سفرهای شهرستانی استاندار تهران یادآور شد: در بازه زمانی دی ماه سال گذشته تاکنون و همزمان با سفرهای شهرستانی استاندار به شهرستان های استان این اداره کل با استقرار ۱۶ میز خدمت با حضور مدیران استانی و شهرستانی به بررسی مسائل و مشکلات بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان استان پرداختند.

شرفی ادامه داد: عمده درخواست های شهروندان معطوف به دریافت تسهیلات بانکی و مساعدت های ملی بوده است.

مدیرکل بازرسی استانداری تهران همچنین گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد ۳۰ هزار تماس تلفنی در سامانه سامد (تلفن ۱۱۱) توسط شهروندان استان تهران ثبت و ضبط شده و توسط کارشناسان سامد پیگیری و به نتیجه رسیده است.