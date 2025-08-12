به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سی و چهارم فصلنامه اندیشه سیاسی سیاستنامه به سردبیری حامد زارع با تجلیلنامه ژاله آموزگار استاد شناخته شده فرهنگ و زبانهای باستانی و پروندهای درباره آرا و اندیشههای مهدی محقق منتشر شد.
این نشریه همانند شمارههای گذشته خود، با «خبرنامه» آغاز میشود و به رویدادهای حقوق و علوم سیاسی اختصاص دارد. در این بخش گزارشی از نکوداشت محمود سریعالقلم استاد نامآشنای علوم سیاسی و روابط بینالملل در خانه اندیشمندان علوم انسانی و همچنین گزارشی از شب حمید احمدی در بزرگداشت این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه شده است. گزارش مراسم تقدیر از خاندان نظامالسطنه مافی از دیگر مطالب بخش خبرنامه است.
حامد زارع، سردبیر این نشریه در سرمقاله سیاستنامه با تیتر «یاد و نام ایران» به این پرسش میپردازد که چرا و چگونه ایران جاودانه مانده است؟
در بخش «یادنامه» مطالبی درباره رضا رئیس طوسی استاد سابق و تازه درگذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است. محمد جواد غلامرضا کاشی در یادداشتی با عنوان بازیگر نقشهای شگرف از رئیس طوسی یاد کرده است.
فصل چهارم سیاستنامه پروندهای درباره مهدی محقق است که امسال وارد نود و ششمین سال زندگی خود شده، علامه، نویسنده، ادیب و فقیه و نسخهپژوهی که آثار فراوانی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام نگاشته است. در این پرونده مطالبی از خانم نوشآفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک و همسر محقق، حسین معصومی همدانی، بهاالدین خرمشاهی و محمدرضا شعبانی منتشر شده است. همچنین با محمد حسین ساکت از شاگردان استاد محقق گفتوگو شده است.
فصل پنجم سیاستنامه «یادداشت» نام دارد. در این فصل مطلبی از محمد کاظم سجادپور استاد دانشکده روابط بینالملل درباره رابطه مؤسسات تحقیقاتی و قدرت آمده است. همچنین علی قیصری استاد تاریخ دانشگاه سندیگو مقالهای با موضوع ترجمه به عنوان «ترجمه به مثابه مهندسی معکوس» ارائه کرده است. رضا غلامی نیز در مقالهای به عنوان «چرا ایران یک مسئله است» پاسخ به مسئله ایران را کلید ورود به رنسانس ایرانی خوانده است. آرمینا آرم، محمد ابراهیم انصاری، بهنام جودی و عارف مسعودی از دیگران نویسندگانی هستند که در بخش یادداشت مطالبی از ایشان منتشر شده است.
«گزارش» عنوان فصل ششم سیاستنامه است. سمیرا دردشتی روزنامهنگار در این فصل به مناسبت صدمین سالگرد درگذشت محمد علی شاه قاجار، مقالهای با عنوان «شاه ضد مشروطه» نگاشته و کارنامه او را بررسی کرده است. رضا کدخدازاده نیز درباره بهرام فرهوشی، مدون بزرگترین آثار فولکلوریک ایران مطلبی نوشته است. همچنین حمیدرضا محمدی به دومین ترور محمدرضا پهلوی در ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ پرداخته و جواد رنجبر درخشیلر به مناسبت سیامین سالگرد درگذشت محمد جواد مشکور به تبریزشناسی او پرداخته است.
در فصل هفتم با عنوان «تأمل» مقالهای از روحاله اسلامی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان حافظهی ملی ایران میخوانیم که تأملی درباره مقام و موقع حافظ شیرازی است.
«جستار» فصل هشتم سیاستنامه است. در این فصل مقالهای از سید ناصر سلطانی استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران با عنوان مؤسسان یا خبرگان منتشر شده که مروری بر چگونگی تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ است. نوید شیدایی دانشجوی ی حقوق عمومی نیز مقالهای با عنوان تجزیهی قانون اساسی نوشته است.
فصل نهم سیاستنامه «دیدار» نام دارد. در این فصل ماهرخ ابراهیمپور در گفتوگویی مفصل با حسین سلیمی استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی به زندگی و کارهای او پرداخته است.
«داستان جلد» عنوان فصل دهم سیاستنامه است که به ژاله آموزگار استاد برجسته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران اختصاص دارد. این فصل با نوشتاری از گودرز رشتیانی با عنوان زبان و زندگی ایران آغاز میشود. محمد عثمانی به تأثیر اسطورههای ایرانی بر افسانهها و اساطیر عربی با استفاده از آثار ژاله آموزگار پرداخته است. محمد منصور هاشمی نیز به پرسشهای سیاستنامه درباره جایگاه آثار ژاله آموزگار در گستره اندیشه معاصر ایران پاسخ داده است و از امتدا ایران باستان تا امروز سخن گفته است. همچنین فاطمه مینایی مروری بر آثار آموزگار کرده است. مهرک علی صابونچی و هانی مظفری دانشآموختگان تاریخ و فرهنگ باستانی ایران از دیگر نویسندگانی هستند که درباره خانم آموزگار یادداشت نوشتهاند.
در فصل «مقاله» هم نوشتاری از علی اصغر مصلح استاد فلسفه دانشگاه علامه با عنوان «جهان پساحقیقت و سپهر سیاست» منتشر شده است که درنگی در وضع کنونی عالم است. همچنین علی ایمانی دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش درباره سرابزی و فرایند نهادسازی در ایران نوشته است. مجید سروند دانشآموخته ی علم سیاست هم طرحوارهای از تاریخ اندیشه سیاسی در ایران ارائه کرده است.
در فصل دوازدهم با عنوان «پژوهش» مقالهای از رسول جعفریان با موضوع علم در دنیای اسلام آمده است که به این پرسش میپردازد که آیا همه علوم بشری در قرآن هست؟
در فصل «ترجمه» مدخل ژن ژاک روسو نوشته آلان بلوم در مجلد تاریخ فلسفه سیاسی لئو اشتراوس با عنوان مدافع اخلاق سیاسی با ترجمه شروین مقیمی منتشر شده است. همچنین ترجمه محسن قائم مقامی از جستاری از راجر اسکروتن و ترجمه امیر تیمور شیبانی از مقالهای از برتراند دو فرانکویل و آدرین نونژو با عنوان «حافظه و احساس ملی در اوکراین» منتشر شده است.
در فصل «شناسنامه ترجمه» یادداشتی از واسیلیوس سیروس درباره یونان باستان و راهبرد اندیشه و هنر حکمرانی هند توسط امیر تیمور شیبانی منتشر شده است.
در فصل «کتابنامه» نیز مقالهای از احمد صدری استاد دانشگاه لیکفورست شیکاگو درباره ترجمه شاهنامه فردوسی به زبانهای دیگر منتشر شده و در آن صدری به این پرداخته که چرا شاهنامه را ترجمه کرده است. مقاله رامین البرزی با عنوان در کشاکش اسطوره، خاطره و حافظه و معرفی کتاب شهاب دلیلی با عنوان ظهور ابرهوش مصنوعی از دیگر مطالب فصل کتابنامه است. همچنین محمدامیر قدوسی به کتاب امام و قائممقام پرداخته که پژوهشی درباره اندیشه سیاسی امام خمینی و آیتالله منتظری است.
در فصل شانزدهم با عنوان «باشگاه» مطالبی از نغمه صدری، زهرا باشی، زهرا صادقی و معصومه احمدی منتشر شده است. شماره سی و چهارم سیاستنامه در ۳۹۴ صفحه به قیمت ۲۵۰ هزار تومان منتشر شده است.
