ظرفیت تولید تخم‌مرغ کردستان به ۸۴ درصد نیاز استان می‌رسد

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با احداث سه واحد مرغداری تخم‌گذار جدید، ظرفیت تولید تخم‌مرغ استان تا پایان سال به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن می‌رسد که معادل ۸۴ درصد نیاز کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران این رسانه در استان اظهار کرد: خبرگزاری مهر در طول سال در راستای انعکاس اخبار جهاد کشاورزی در تلاش است و اطلاع رسانی فعالیت‌های جهاد کشاورزی زمینه آگاه‌سازی افکار عمومی را فراهم می‌کند و منجر به جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف می‌شود.

ایجاد بستر سرمایه‌گذاری توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی در کردستان

وی به نقش شرکت شهرک‌های کشاورزی کردستان پرداخت و افزود: این شرکت با هدف جلوگیری از ایجاد واحدهای منفرد و پراکنده، محدوده‌های مشخصی را برای احداث مجتمع‌های کشاورزی تعیین می‌کند تا ضمن انجام امکان‌سنجی اولیه، بستر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بر اساس مطالعات از پیش انجام شده فراهم شود.

وی افزود: تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی استان پس از انجام مطالعات و ارزیابی محیط‌زیستی و رعایت استانداردهای لازم، به صورت قطعی به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاران، این شرکت می‌تواند درصدی توافقی از سرمایه گذاری را پرداخت کند و پس از به سرانجام رسیدن طرح امکان فروش اقساطی همان بخش از سوی شرکت شهرک‌های کشاورزی به سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.

نقشبندی با اشاره به مزیت‌ها و ظرفیت‌های مجتمع‌های کشاورزی استان عنوان کرد: این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مصداق عملی تحقق شعار سال و اهداف تعیین‌شده در بخش کشاورزی کشور است.

۶ هزار تن تخم مرغ مورد نیاز کردستان در داخل استان تأمین می‌شود

وی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات این سازمان در استان گفت: نیاز سالانه استان کردستان به تخم‌مرغ ۱۳ هزار تن است که در حال حاضر تنها ۴۶ درصد آن، معادل ۶ هزار تن، در داخل استان تولید می‌شود.

وی افزود: با اجرای سه واحد مرغداری تخم‌گذار به ظرفیت مجموع سه هزار قطعه، تا پایان سال ظرفیت تولید تخم‌مرغ استان به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن خواهد رسید و وابستگی کردستان به استان‌های همجوار در این بخش کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: برای احداث این سه واحد مرغداری تخم‌گذار ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

نقشبندی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در راستای تحقق شعار سال و افزایش توان تولید داخلی استان اجرا می‌شود.

