به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران این رسانه در استان اظهار کرد: خبرگزاری مهر در طول سال در راستای انعکاس اخبار جهاد کشاورزی در تلاش است و اطلاع رسانی فعالیتهای جهاد کشاورزی زمینه آگاهسازی افکار عمومی را فراهم میکند و منجر به جذب سرمایهگذار در حوزههای مختلف میشود.
ایجاد بستر سرمایهگذاری توسط شرکت شهرکهای کشاورزی در کردستان
وی به نقش شرکت شهرکهای کشاورزی کردستان پرداخت و افزود: این شرکت با هدف جلوگیری از ایجاد واحدهای منفرد و پراکنده، محدودههای مشخصی را برای احداث مجتمعهای کشاورزی تعیین میکند تا ضمن انجام امکانسنجی اولیه، بستر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بر اساس مطالعات از پیش انجام شده فراهم شود.
وی افزود: تمامی پروژههای سرمایهگذاری کشاورزی استان پس از انجام مطالعات و ارزیابی محیطزیستی و رعایت استانداردهای لازم، به صورت قطعی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: برای کاهش هزینههای سرمایهگذاران، این شرکت میتواند درصدی توافقی از سرمایه گذاری را پرداخت کند و پس از به سرانجام رسیدن طرح امکان فروش اقساطی همان بخش از سوی شرکت شهرکهای کشاورزی به سرمایهگذار فراهم میشود.
نقشبندی با اشاره به مزیتها و ظرفیتهای مجتمعهای کشاورزی استان عنوان کرد: این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مصداق عملی تحقق شعار سال و اهداف تعیینشده در بخش کشاورزی کشور است.
۶ هزار تن تخم مرغ مورد نیاز کردستان در داخل استان تأمین میشود
وی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات این سازمان در استان گفت: نیاز سالانه استان کردستان به تخممرغ ۱۳ هزار تن است که در حال حاضر تنها ۴۶ درصد آن، معادل ۶ هزار تن، در داخل استان تولید میشود.
وی افزود: با اجرای سه واحد مرغداری تخمگذار به ظرفیت مجموع سه هزار قطعه، تا پایان سال ظرفیت تولید تخممرغ استان به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن خواهد رسید و وابستگی کردستان به استانهای همجوار در این بخش کاهش مییابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: برای احداث این سه واحد مرغداری تخمگذار ۲۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
نقشبندی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: این طرحها در راستای تحقق شعار سال و افزایش توان تولید داخلی استان اجرا میشود.
