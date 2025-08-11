پارک ملی گلستان با هوشمندسازی و تجهیزات پیشرفته در مسیر احیا و حفاظت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طهماسبی، در جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان که در تهران و با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: پارک ملی گلستان، گنجینه زیست‌محیطی ایران، با پیگیری‌های مستمر در مسیر احیا و شکوفایی قرار گرفته است. در راستای دستور رئیس‌جمهور برای هوشمندسازی حفاظت، ما نیازمند تسریع در تأمین تجهیزات پیشرفته محیط‌بانی مانند پهپاد، عینک دید در شب، جلیقه ضدگلوله و نوسازی خودروهای حفاظتی هستیم.

استاندار گلستان همچنین افزود: اصلاح قانون نحوه بکارگیری اسلحه سازمانی محیط‌بانان، تعیین تکلیف واگذاری تفرجگاه‌های پارک به بخش خصوصی، بازسازی راه‌های دسترسی، به‌روزرسانی تجهیزات ارتباطی، تکمیل مرکز میرزابایلو و مرمت چشمه‌ها و پاسگاه‌ها از اولویت‌های است.

طهماسبی با اشاره به اهمیت همکاری بین‌استانی و فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: احداث پایگاه اطفای حریق شارلق را نیز در اولویت قرار داده‌ایم تا بتوانیم این میراث ملی را بهتر حفظ کنیم.