باران تابستانی غافلگیرکننده در باغملک خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه، بارش شدید باران در شهرستان باغملک که در گرمای طاقتفرسای تابستان خوزستان پدیدهای کمنظیر محسوب میشود، مناطق مختلف این شهرستان را در بر گرفت. این بارشهای ناگهانی نهتنها شهروندان را غافلگیر کرد، بلکه موجی از خوشحالی را در میان مردم و بهویژه کشاورزان منطقه به دنبال داشت.
محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در استان، اظهار کرد: این پدیده جوی تا روز سهشنبه در اغلب مناطق خوزستان ادامه خواهد داشت.» وی از شهروندان خواست تا با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، تمهیدات لازم را برای ایمنی در نظر بگیرند.
این بارشهای تابستانی در حالی رخ داده که خوزستان در ماه مرداد معمولاً شاهد گرمای شدید و هوای خشک است و این رویداد جوی بهعنوان فرصتی مغتنم برای طراوت منطقه و حمایت از کشاورزی محلی مورد استقبال قرار گرفته است.
نظر شما