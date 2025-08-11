به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در نشست صمیمی با خبرنگاران اظهار کرد: حضور جدی رسانه‌ها در جریان جنگ پیروزمند ۱۲ روزه که زمان بسیار مؤثری داشت، امسال بیش از هر زمان دیگری نمود یافته است. رسانه ملی نیز تلاش بسیاری کرد تا لحظه‌ای اطلاع‌رسانی متوقف نشود. همراهی همه اصحاب رسانه در این نبرد سرنوشت‌ساز، حرکت عظیمی بود که پیامدهای آن محدود به پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌شود.

وی ادامه داد: معادلات بین‌المللی در پشت پرده با پیامدهای پیروزی بر رژیم صهیونیستی تغییر یافت. ملت ما تحت رهبری و با وحدت الهی و اسلامی ویژگی خاصی دارد و خبرنگاران ما در این پیروزی سهم دارند. امسال جهان رسانه‌ای ما از برکت شهادت و خدمات جهاد فی سبیل‌الله برخوردار شده است.

بادامچیان یادآور شد: تکامل حکمرانی اسلامی را در این دوره شاهد هستیم که تحولی عظیم در امتداد انقلاب اسلامی در مقابله با جنایت وحشیانه و خائنانه رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به‌وجود آمده است. جهان در قضایای پیش آمده دستخوش تحولی ویژه و عظیم است و در این زمینه، رسانه‌ها و خبرنگاران نباید خواب بمانند و باید وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و از ملت عقب نمانند.

وی در ادامه گفت: شاهد هستم که برخی رسانه‌ها روش صحیح را به‌کار نمی‌گیرند و این موضوع می‌تواند به حضور و وحدت عظیم کشور و تحولات آینده آسیب برساند.

بادامچیان حزب مؤتلفه اسلامی را دوست خبرنگاران معرفی کرد و افزود: در دوره جدید، دبیرکل حزب با همراهی همکاران خود، حرکت تازه‌ای را شکل داده است.