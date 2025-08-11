امانی: خبرنگاران نقش مهمی در تربیت مدیران در تراز انقلاب اسلامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در نشست صمیمی با خبرنگاران گفت: یاد همه شهدای رسانه، به‌ویژه شهدای رسانه حوزه مقاومت را گرامی می‌داریم. همچنین یاد همه شهدا از صدر اسلام تاکنون، به‌خصوص شهدای مؤتلفه، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جنگ ۱۲ روزه را پاس می‌داریم.

وی افزود: رویکرد فعلی حزب مؤتلفه این است که مواضع حزب را به‌صورت روزآمد مطرح کند. این سیاست جدیدی است که در حزب تبیین کرده‌ایم.

دبیرکل حزب مؤتلفه خاطرنشان کرد: در این جلسه، نظرات شما را دریافت می‌کنیم تا در مواضع حزبی خود از آن بهره بگیریم. در طول فعالیت‌های مطبوعاتی، بارها در نشست‌های خبری حضور داشتم. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۶۰ که آقای لاجوردی دادستان تهران بود و اجازه ملاقات برای زندانیان نمی‌داد، بیش از ۱۸۰ خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی برای بازدید وارد زندان اوین شدند. مصاحبه آقای لاجوردی در آن روز حدود دو ساعت به طول انجامید.

امانی ادامه داد: شهید لاجوردی در آن نشست، به همه پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد و پاسخ‌ها به‌گونه‌ای بود که خبرنگاران قانع شدند. خبرنگاران نیز بسیار آزادانه نقدها و مطالب خود را مطرح کردند. پس از این مصاحبه، یکی از کارکنان دادستانی عنوان کرده بود که نیمه‌شب به نظافت سرویس‌های بهداشتی دادستانی پرداخته تا نخوت ناشی از قرار گرفتن مقابل دوربین‌ها در او از بین برود.

وی ادامه داد: حضور خبرنگاران در کنار مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که اثر انسان‌ساز داشته باشد. نقش اصحاب رسانه، شخصیت‌ساز است و می‌توانند مدیران تراز انقلاب اسلامی را تربیت کنند. این نقشی است که شما خبرنگاران بر عهده دارید؛ باید قدر خودتان را بدانید و مسئولان نیز باید بتوانند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

دبیرکل حزب مؤتلفه بیان کرد: امیدواریم خبرنگاری همان‌گونه که در سال ۱۳۶۰ بود، بدون مرز و تهدید جناحی، در خدمت کشور باشد و برای نظام آورده داشته باشد.

امانی همچنین عنوان کرد: دشمنان داخلی و خارجی برای تضعیف نظام از هیچ نقطه‌ضعفی نمی‌گذرند. خبرنگاران باید در جلسات، صداقت و امانتداری در خبر را رعایت کنند و با هوشیاری و دانایی اخبار خود را مخابره نمایند تا بتوانند در برابر این هجمه‌ها مقابله کنند و در تراز نظام اسلامی، هنرمندانه و زیرکانه فعالیت داشته باشند.

دبیرکل حزب مؤتلفه تأکید کرد: معتقدیم خبرنگار نباید دغدغه معیشت داشته باشد، زیرا این موضوع می‌تواند بر استقلال حرفه‌ای او تأثیر منفی بگذارد. مواجهه با اخبار تلخ سلامت روانی خبرنگاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حمایت از خبرنگاران بسیار حائز اهمیت است که ما به آن کاملاً واقفیم.

امانی در ادامه، بیان مواضع حزب مؤتلفه نسبت به حرفه خبرنگاری را یادآور شد و گفت: زبان رسانه باید شأن و کرامت انسانی را رعایت کند. بهره‌گیری از هوش مصنوعی و استفاده از ابزارهای نوین لازم و ضروری است، اما فناوری نباید جایگزین مسئولیت‌های انسانی شود. همچنین لازم است تشکل‌های قوی و همدلانه برای دفاع از حقوق قانونی خبرنگاران شکل بگیرد و معتقدیم خبرنگاران باید در برابر فشارها به یکدیگر کمک کنند و همراهی داشته باشند.

وی ایثارگری جوانان رسانه در جنگ ۱۲ روزه را تحسین کرد و افزود: انعکاس خباثت دشمنان در جنگ ۱۲ روزه توسط شما جوانان رسانه بسیار قابل تحسین است.