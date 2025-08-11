ماکرون: طرح اسراییل برای اشغال غزه فاجعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه امروز دوشنبه در واکنشی هر چند منفعلانه به ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه گفت: فرانسه، اسرائیل را به دلیل برنامه اش برای اشغال مجدد غزه محکوم میکند.
رئیسجمهور فرانسه ادامه داد: پاریس پیشنهاد تشکیل ائتلاف بینالمللی برای ایجاد ثبات در منطقه را ارائه میکند. اعلام کابینه اسرائیل برای اشغال مجدد غزه، از یک فاجعه و حرکت به سوی جنگی دائمی حکایت دارد.
ماکرون افزود: اسرائیل باید همین حالا با آتشبس دائمی به این جنگ پایان دهد.
