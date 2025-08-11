تکرار اتهامات واهی «ترامپ» علیه حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با وبگاه آکسیوس بدون اشاره به کارشکنی‌های متعدد رژیم صهیونیستی در توافقات پیشین با مقاومت فلسطین ادعا کرد: فکر نمی‌کنم حماس اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) را آزاد کند، مگر اینکه وضعیت تغییر کند.

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای نشان دادن چراغ سبز به رژیم کودک کش صهیونیستی برای ادامه جنایت‌های خود گفت: اسرائیل باید تصمیم بگیرد که در مرحله بعد چه کاری انجام دهد و آیا به حماس اجازه دهد در غزه بماند یا خیر!

دونالد ترامپ در ادامه رایزنی تلفنی خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی را «خوب» توصیف کرد.