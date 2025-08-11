موافقت «نتانیاهو» با مذاکره برای دستیابی به توافق در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به استیو ویتکاف فرستاده آمریکا برای مذاکره بر سر دستیابی به یک توافق فراگیر چراغ سبز نشان داده است.
در این گزارش آمده است که منظور از توافق فراگیر، توافق بر سر آزاد سازی تمام اسرا و پایان دادن به جنگ است. ویتکاف این موضوع را با میانجی گران قطری و مصری مطرح خواهد کرد.
روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تلفنی گفتوگو کردند.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی درباره طرح تل آویو برای کنترل بر پایگاههای حماس در غزه گفتوگو کردند.
نظر شما