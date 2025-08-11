افتتاح کارگاه آموزشی و مزرعه انرژی خورشیدی پنج کیلوواتی در ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، ظهر دوشنبه در آئین افتتاح کارگاه آموزشی و مزرعه انرژی خورشیدی پنج کیلوواتی که در مرکز آموزش فنی و حرفهای ساوه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، این پروژه را گامی اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و حمایت از اقتصاد مقاومتی دانست.
فرماندار ساوه اظهار کرد: راهاندازی این کارگاه و مزرعه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات نه تنها موجب ارتقای سطح آموزشهای مهارتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میشود، بلکه فرصتهای جدیدی برای اشتغال جوانان مستعد شهرستان فراهم خواهد کرد.
حسینی افزود: با توجه به اهمیت روزافزون انرژیهای پاک در مقابله با چالشهای زیستمحیطی و کاهش آلودگیهای هوا، تربیت نیروی متخصص و آموزش مهارتهای مرتبط با این حوزه، در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی با اشاره به حضور ۷۰ کارآموز مشتاق در این مرکز، گفت: این تعداد کارآموز که در این کارگاه مشغول به آموزش میشوند، پس از پایان دوره قادر خواهند بود با دانش و مهارت کافی در بازار کار، انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت کنند و نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی و پایدار منطقه ایفا کنند.
فرماندار ساوه همچنین بر اهمیت حمایت مستمر مسئولان دولتی و بخش خصوصی در گسترش این گونه طرحها تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی، تجهیز مراکز به فناوریهای نوین و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک در اولویتهای برنامههای سالهای آتی است.
